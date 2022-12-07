Владимирский хлебокомбинат отметил 25-летний юбилей акции «Первоклассник»! Подробности в нашем...

Владимирский хлебокомбинат отметил 25-летний юбилей акции «Первоклассник»! Подробности в нашем сюжете.Главным подарком для всех участников творческого конкурса стало яркое выступление известных московских иллюзионистов Братьев Сафроновых.Ко Дню знаний в 2022 году более 17-ти с половиной тысяч первоклассников региона получили вкусные подарки от Владимирского хлебокомбината и приглашения для участия в творческом конкурсе. За 25 лет акция переросла в традицию.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- За 25 лет уже те, кто когда-то были детьми, получали на свой первый поход в школу, в свое первое сентября подарки от хлебокомбината, уже своих детей привели, и уже их дети получают подарки.За все годы в акции "Первоклассник" приняли участие более 280 тысяч детей - это почти все первоклашки нашего региона. Новоиспеченные школьники рисуют, лепят, сочиняют сказки о любимом персонаже - Золотом колобке. Еще одна важная идея акции - рассказать ребятам о важности хлеба и его истории.Станислав Лапичев, исполнительный директор группы компании DeLavant:- Мы хотим детям подарить незабываемый праздник, потрясающие эмоции. Мы хотим поддержать их, потому что у них сейчас совершенно новый этап в жизни, они пошли в первый класс. У них открывается множество знаний, множество возможностей. Мы ставим для себя задачу - поддержать детей, разделить с ними этот праздник и, конечно, подарить им хорошее настроение.Катя Горева - ученица 1"В" класса 2-ой школы города Владимира. С поделкой ей помогли родители. Их коллективный труд отмечен ценными подарками.Екатерина Горева, ученица 1-В класса школы № 2:- Заехали в лес, собрали там мох, палки, шишки. А потом мы с папой покрасили колобка.Лариса Круглова, учитель начальных классов школы № 2:- Прежде чем сделать, выполнить какую-то работу, оторвали своих родителей от своей работы, от своих дел, которым все время некогда, и вместе с детьми они съездили: и в город Суздаль, и в город Муром, и посетили достопримечательности нашего города.В этот юбилейный год группа компаний DeLavant расширила количество номинаций. Специальный приз от управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексея Лялина за постоянное участие в творческом конкурсе получили ученики средней школы №2 и дети из муромского детского дома. Но несмотря на все нововведения, неизменным остается одно - в акции «Первоклассник» нет проигравших. Работы участников конкурса и фотографии с праздника разместят на официальном сайте компании.