«Веселый праздник со множеством сюрпризов». Владимирский хлебокомбинат подвел итоги юбилейной акции «Первоклассник». Она существует уже 25 лет, за это время в акции приняли участие более 280

«Веселый праздник со множеством сюрпризов». Владимирский хлебокомбинат подвел итоги юбилейной акции «Первоклассник». Она существует уже 25 лет, за это время в акции приняли участие более 280 тысяч юных школьников. В этом году ко Дню знаний Владимирский хлебокомбинат вручил вкусные подарки и памятные сувениры более 17400-м детям со всего региона. Школьники также могли принять участие в