Установлено, что лишь две компании привозят артезианскую воду. Другие используют очищенную водопроводную.

Владимирские общественники выяснили, что питьевая вода в городских автоматах слабо минерализирована. Активисты проекта «Народный контроль» проверили 10 точек.Установлено, что лишь две компании привозят артезианскую воду. Другие используют очищенную водопроводную. Уровень минерализации в ряде мест, которые попали под мониторинг, оказался почти вдвое ниже необходимого:Показатель ниже 50 мг повышает риск развития болезней костной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и патологий желудочно-кишечного тракта. При этом избыток минерализации также опасен для организма. Он может привести к нарушению обмена веществ.Проверяющие также добавили, что хозяева водоматов неполностью соблюдают ГОСТы в части требований к внешнему виду и маркировки.