Глава города Дмитрий Наумов подписал постановление о мерах поддержки.

Мэрия Владимира предоставит мобилизованным отсрочку по оплате аренды муниципального имущества. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.Глава города Дмитрий Наумов подписал постановление о введении мер поддержки. Они коснутся физлиц, ИП, а также организаций, которые возглавляют призванные резервисты. Отсрочка затронет оплату аренды имущества, в том числе земли, и по договорам на размещение нестационарных объектов торговли.Льгота положена на время службы. Постановлением мэрии предусмотрена возможность расторжения договоров без наложения штрафов.