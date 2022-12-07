Глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал постановление о новых мерах поддержки мобилизованных жителей областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 7 декабря. Бойцам, в том

Глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал постановление о новых мерах поддержки мобилизованных жителей областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 7 декабря. Бойцам, в том числе ИП и юрлицам, предоставляется отсрочка уплаты по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков. Мера поддержки действует на время прохождения мужчинами военной службы на территории СВО. Постановлением предусмотрена