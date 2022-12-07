Во Владимире ночью 7 декабря водитель Skoda Octavia с саратовскими номерами на большой скорости съехал с трассы и врезался в столб. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано

Во Владимире ночью 7 декабря водитель Skoda Octavia с саратовскими номерами на большой скорости съехал с трассы и врезался в столб. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано автомобилистов | Владимир». По словам очевидцев, мужчина был пьян и устроил погоню от сотрудников ДПС, которая закончилась для него печально. Сам мужчина сильно не пострадал, но автомобиль