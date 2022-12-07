Виновники аварий получили незначительные травмы.

Во Владимире после погони и двух ДТП полиция задержала двух пьяных водителей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, в ночь с 6 на 7 декабря около 01.10 30-летний водитель «Шкоды», проезжая по улице Северная, не выполнил требование госавтоинспектора об остановке. Началась погоня. В результате преследования нарушитель врезался в опору ЛЭП.Второе аналогичное ДТП произошло через час на пересечении улиц Куйбышева и Безыменского, где 18-летний водитель «КИА» также проигнорировал требования экипажа ДПС заглушить двигатель. В итоге юноша врезался в припаркованный «Фольксваген». Подросток сел за руль без прав.В обоих случаях автомобилисты сели за баранку подшофе. Виновники аварий получили незначительные травмы. На них составлены административные протоколы.