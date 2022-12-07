Революционный тэп-дэнс спектакль. Поэма Блока 12 на сцене учебного театра Открытое пространство...

Революционный тэп-дэнс спектакль. Поэма Блока "12" на сцене учебного театра "Открытое пространство" колледжа культуры. О необычной постановке - Вера Куликова.- Черный пес Петербург, ужас прохожих, свет в больших окнах фонарей.В основе спектакля - мистическая поэма Александра Блока "12". О непростых временах в истории нашей страны. О великой цели, любви и предательстве, надежде и трепете, падении и вере. О тех, кто знает, что было "вчера", и тех, кто делает шаг в "завтра".Владимир Кузнецов, режиссёр-постановщик, педагог:- Обращение к этой революционной поэме было во многом понятно сегодняшнему молодому поколению с их энергетикой, с их бунтарством, и вот это бунтарство, помноженное на рок-поэзию, потому что у нас звучат стихи Егора Летова, Янки Дягилевой, Юрия Шевчука, вот это все такое получилось такой сгусток, такой симбиоз нечто такого бунтарского, яркого, и при этом это не только разговор о времени, ведь там же есть любовный треугольник, там есть герои.Всё: от композиции, пространства, света, музыкального оформления и жанра - революционный тэп-дэнс - придумано Владимиром Кузнецовым.Екатерина Трофимова, студентка областного колледжа, исполнительница роли Катьки:- Он заденет за живое каждого зрителя, находящегося в зале, плюс чечётка. Это ритм, это моментальное подключение. У нас даже в спектакле есть какие-то зоны, где зритель может участвовать вместе с нами в процессе спектакля, и мне кажется, это очень здорово, особенно для молодых ребят, которые, наверное, уже устали от какой-то академичности и для которых театр представляет светское, возможно. У нас как-то все свободно, просто и с душой!Начало спектаклю положили уроки Владимира Кузнецова - чемпиона России по стэпу. Обладатель "Золотой набойки" решил: чечётка очень созвучна духу времени.Ангелина Пелевина, студентка областного колледжа культуры и искусства, исполнительница роли Старушки:- Это мировая премьера тэп-дэнс спектакля. И нам очень повезло, что наш режиссер Владимир Кузнецов, который входит в 10-ку лучших стэпистов мира, вообще решил нам преподавать стэп. Лично я очень обрадовалась, когда мы начали заниматься стэпом. Потому что это очень вдохновляет, это очень мотивирует. Это дарит массу эмоций и энергии.Все зонги и лозунги - с современным посылом. Спектакль - о революции и её переосмыслении.Это не просто спектакль - символ. Это трагическая история с конкретными героями.Спектакль - дипломный. Художественный руководитель курса - профессор, народный артист России Николай Горохов. Артисты в постановке "12" выполняют важную задачу. Они непросто играют, а оценивают события, рассказывает Андрей Романов - исполнитель роли Вожака.Андрей Романов, студент 4 курса, исполнитель роли Вожака:- Поэма Блока "12" актуальна. Автор попал в невидимую цель, мне кажется. Хотя во времена Блока люди не совсем понимали его произведения настолько, насколько сегодня оно становится актуальным для нас, в наши дни!Оценить "12" молодые артисты приглашают всех желающих. Блок и его время - каждую пятницу в 18.00 в Областном колледже культуры.Вера Куликова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”