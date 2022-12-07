Его провели сотрудники Управления гражданской защиты города Владимира, администрации Октябрьского...

Его провели сотрудники Управления гражданской защиты города Владимира, администрации Октябрьского района, инспекторы Центра ГИМС. Специалисты провели около 40 профилактических бесед с рыбаками. Любителям рыбной ловли вручили памятки по правилам безопасного поведения в период становления первого льда.В Управлении гражданской защиты напоминают: безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 сантиметров. Запрещён выход на водоёмы в местах, где установлены запрещающие аншлаги. Особое обращение к родителям - не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов, пресекайте их игры и шалости на неокрепшем льду.