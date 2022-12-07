Городские власти планируют перенести традиционную Рождественскую ярмарку с Соборной площади на другие площадки. Как пояснил «Шестому каналу» официальный представитель мэрии Александр

Городские власти планируют перенести традиционную Рождественскую ярмарку с Соборной площади на другие площадки. Как пояснил «Шестому каналу» официальный представитель мэрии Александр Карпилович, это пока предварительная информация. Программа новогодних празднований ещё составляется и согласовывается. Местом торговли и увеселений в центре Владимира в этом году, вероятно, станет пешеходная зона на Георгиевской улице. Так уже бывало в 2019-м