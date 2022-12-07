Два нетрезвых ДТП произошли за минувшую ночь во Владимире. По информации полиции, в одной из аварий автомобилист наехал на опору линии электропередач. Мужчина попытался скрыться от стражей

Два нетрезвых ДТП произошли за минувшую ночь во Владимире. По информации полиции, в одной из аварий автомобилист наехал на опору линии электропередач. Мужчина попытался скрыться от стражей порядка. Авария произошла на улице Северная, около часа ночи. К счастью водитель остался жив. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации,