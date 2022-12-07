Сразу две пьяные аварии в областном центре за ночь. Одна из них произошла в районе часа ночи. По...

Сразу две "пьяные" аварии в областном центре за ночь. Одна из них произошла в районе часа ночи.По информации ГИБДД, водитель «Шкоды”, двигаясь по улице Северная, проигнорировал знак полицейского об остановке и продолжил движение. Наряд отправился в погоню и, в итоге, 30-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и наехал на опору ЛЭП.Второе похожее ДТП произошло буквально час спустя на перекрестке Куйбышева и Безыменского. Водитель 2004 года рождения также не выполнил требование сотрудника ДПС об остановке, выехал с проезжей части и столкнулся с припаркованным “Фольксвагеном”. У молодого человека не было прав.Как на месте установили сотрудники ГИБДД, оба водителя были в состоянии алкогольного опьянения. Их машины получили сильные повреждения. Сами нарушители отделались незначительными травмами.