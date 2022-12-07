С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177807 владимирцев.

Во Владимирской области 7 декабря выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском и Петушинском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском, Муромском, Киржачском и Гороховецком, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском, Камешковском, Суздальском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177807 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49379 заболевших во Владимире, 20999 - в Ковровском районе и 19209 - в округе Муром.