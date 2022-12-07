Во Владимирской области чиновницу оштрафовали за превышение полномочий В городе Кольчугино...

Во Владимирской области чиновницу оштрафовали за превышение полномочийВ городе Кольчугино заведующая отделом капстроительства в Управлении районного хозяйства попала под суд за превышение должностных полномочий.Суд установил, что в 2018 и в 2019 годах она участвовала в приемке работ при строительстве школы на 550 учеников в микрорайоне № 1 г. Кольчугино. Заведующая подписала акты выполненных работ по нанесению огнезащитного покрытия на плиты перекрытия, тогда как это было выполнено некачественно и не везде, а также подтвердила поставку оборудования, которое так и не появилось.В результате, подрядчику необоснованно были перечислены 7 миллионов 397 тысяч рублей, а городу причинен ущерб на эту же сумму.Приговором суда от 6 декабря 2022 года заведующая отделом капитального строительства признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей, рассказали в пресс-службе Кольчугинского городского суда.Фото: Pexels.com