Наиболее остро ситуация с дефицитом кадров сложилась в Коврове и Александрове.

Во Владимирской области дефицит врачей достиг 1000 специалистов. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Артем Осипов.В 2021 году число докторов составляло 27,7 на 10 тысяч владимирцев. Для сравнения, в Ивановской области - 36,4, а в Рязанской - 41,4. Глава облздрава подчеркнул, что каждый день отправляет в медицинские вузы документы, что ординаторы-целевики покинули систему здравоохранения 33-го региона.«По лечебному делу уехали практически все», - подчеркнул Осипов.Наиболее остро ситуация с дефицитом кадров сложилась в Коврове и Александрове. Власти намерены продолжить прилагать усилия для привлечения медиков жильём и зарплатой.