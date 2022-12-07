Во Владимирской области иностранке вынесли приговор за удар ножам.
Александровским городским судом...
Во Владимирской области иностранке вынесли приговор за удар ножам.
Александровским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы ближнего зарубежья.
Установлено, что вечером 20 октября она в ходе распития спиртного поссорилась со своим сожителем. И на почве ревностинанесла удар в ножом ему в живот потерпевшему. Затем осужденная сама вызвала "Скорую помощь", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Признавшей вину женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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