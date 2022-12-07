Во Владимирской области иностранке вынесли приговор за удар ножам. Александровским городским судом...

Во Владимирской области иностранке вынесли приговор за удар ножам.Александровским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы ближнего зарубежья.Установлено, что вечером 20 октября она в ходе распития спиртного поссорилась со своим сожителем. И на почве ревностинанесла удар в ножом ему в живот потерпевшему. Затем осужденная сама вызвала "Скорую помощь", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Признавшей вину женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/