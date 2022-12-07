В ближайшие сутки во Владимире ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Атмосферное давление...

В ближайшие сутки во Владимире ожидается пасмурная погода, небольшой снег.Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%.Магнитное поле спокойное. Ветер южный, 6-15 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -9…-11, днём 6-8 ниже 0.8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: «В день святого Климента зима клин клином вышибает». С этого времени наступает пора сильных морозов: «Климент морозом у мужика слезу гонит». На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.Фото: pxfuel.com/