Во Владимирской области мать погасила долг по алиментам в размере 1 миллион рублей. 53-летняя...

Во Владимирской области мать погасила долг по алиментам в размере 1 миллион рублей.53-летняя женщина долго уклонялась от обязательств содержать свою дочь, пока та находится в психоневрологическом интернате для детей с особенностями развития. Долг достиг 1 200 000 рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.В отношении должницы был принят комплекс мер принудительного характера. Судебным приставом вынесены постановления о временном запрете на выезд жительницы региона из Российской Федерации и о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы задолженности.Кроме этого, сотрудником Управления ФССП России по Владимирской области был наложен запрет на совершение действий по регистрации в отношении дома и земельного участка, принадлежащих женщины.Последняя мера сыграла решающую роль. Желание продать недвижимость побудила должницу погасить имеющуюся задолженность в полном объёме. Денежные средства в сумме более 1 200 000 тысяч рублей были перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.