Гранты выделил губернатор Александр Авдеев.

Во Владимирской области пять городов и районов получат гранты за эффективную работу местных властей. Губернатор Александр Авдеев выделил почти 10 млн рублей.Средства распределены среди муниципалитетов по результатам эффективности их деятельности, а также исходя из оценки их работы населением. Оценивался уровень развития экономики, образования, культуры, физкультуры и спорта, ЖКХ и организации управления.По итогам 2021 года среди городов лучшим признан Владимир (получит 2,18 млн рублей). Петушинский район стал победителем среди райадминистраций (2,18 млн рублей). В Ковровский и Киржачский районы направлено более 1,90 млн рублей, а в Юрьев-Польский район - около 1,687 млн рублей.Деньги пойдут на решение вопросов местного значения.