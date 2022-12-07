C 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены в новую...

C 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены в новую структуру - Социальный фонд России. Реорганизация позволит гражданам и страхователям получать все услуги ПФР и ФСС в рамках «одного окна».Адреса единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России во Владимирской области с 1 января 2023 года:г. Владимир, ул. Мира, д.61г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47бг. Гусь-Хрустальный, ул. Красноармейская, д.25г. Ковров, ул. Свердлова, д.22г. Меленки, ул. Розы Люксембург, д.36аг. Александров, ул. Революции, д.23г. Гороховец, ул. Братьев Бесединых, д.2г. Камешково, ул. Свердлова, д.19г. Киржач, ул. Серегина, д.24г. Вязники, ул. Ленина, д.4 бг. Кольчугино, Октябрьский проезд, д.2г. Собинка, площадь Карла Маркса, д.2г. Муром, ул. Льва Толстого, д.47г. Суздаль, Красная площадь, д.4г. Петушки, Полевой проезд, д.1аг. Радужный, квартал 1, д.55г. Судогда, ул. Муромское шоссе, д.7г. Юрьев-Польский, улица Луговая, д.12п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д.12(Сайт ttps://pfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond/cfo).