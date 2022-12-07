Во Владимирской области подростки избили сверстника до потери сознания. Прямо сейчас инцидент...

Во Владимирской области подростки избили сверстника до потери сознания.Прямо сейчас инцидент рассматривается на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних. По итогам рассмотрения будет представлен доклад в областную комиссию, приняты решения по реагированию.Состояние здоровья подростка - на особом контроле специалистов облзлрава, сообщила пресс-служба АВО.По словам очевидцев, в Юрьев-Польском возле районного ДК «Россия» шестеро подростков напали на своего 13-летнего сверстника. В результате, пострадавший упал и потерял сознание. Он был госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу во Владимире с с черепно-мозговой травмой.Прокуратура проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/