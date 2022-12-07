Во Владимирской области приезжий из Саратова врезался в столб. Авария произошла сегодня ночью на...

Во Владимирской области приезжий из Саратова врезался в столб.Авария произошла сегодня ночью на "Пекинке", фото очевидцы разместили в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.По их словам, водитель пытался оторваться от полицейской машины, но не справился с управлением. Возможно, он был в нетрезвом состоянии, предположили свидетели ДТП.Подробности происшествия устанавливают правоохранительные органы.Фото ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.