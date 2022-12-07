Рекультивация Александровской свалки ещё на этапе планирования подорожала в полтора раза. Стоимость...

Рекультивация Александровской свалки ещё на этапе планирования подорожала в полтора раза. Стоимость проекта выросла с 8 до 12 миллионов 600 тысяч рублей.Новый тендер опубликован на сайте "Единой информационной системы закупок". Договор с первым подрядчиком расторгли из-за его недобросовестности. Чтобы доказать свой профессионализм, у следующей компании будет 8 месяцев. Подрядчика выберут через неделю. Вместо склада мусора на территории нынешней свалки должны появиться плодородные почвы и зеленые насаждения.