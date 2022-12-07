Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту избиения подростками школьника. По...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту избиения подростками школьника.По поручению руководителя следственного управления по факту конфликта между несовершеннолетними в городе Юрьев-Польский возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, 6 декабря около здания Дома культуры «Россия» в городе Юрьев-Польский после школьных занятий между подростками произошел конфликт, в результате которого одному из мальчиков причинены телесные повреждения. Подросток госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, угрозы жизни нет.Сегодня, Кольчугинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека).В настоящее время следователем СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана оценка действиям либо бездействию органов системы профилактики, подчеркивают в Следкоме..Фото https://www.pxfuel.com