Завершается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».

Во Владимирской области на объектах, запланированных на 2022 год, завершается реализация проекта по формированию комфортной городской среды. В Белом доме подвели промежуточные итоги.В текущем году на благоустройство 113 территорий (37 общественных пространств и 76 дворов) направлено 483 млн рублей. Почти все работы выполнены.В городах Владимир, Камешково, Карабаново, Киржач, Ковров, Кольчугино, Курлово, Петушки, Радужный, Собинка, Струнино, Суздаль, Юрьев-Польский, посёлках Балакирево, Мелехово, Мстёра и Ставрово завершено асфальтирование придомовых территорий. Оно велось при софинансировании жителей (от 1% до 15%).В пресс-службе губернатора добавили, что второй этап благоустройства Хорохоновского проспекта в Меленках находится в стадии завершения. Подрядчику осталось смонтировать несколько фонарей.