Прокуратурой выявлено свыше 1000 нарушений.

Во Владимирской области за нарушения при реализации нацпроектов возбуждено 9 уголовных дел. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ведомством выявлено свыше 1000 нарушений, внесено 323 представления, объявлено 46 предостережений, а 255 человек привлечены к ответственности. В суды подано 267 исков. Вот краткий итог проверки работы чиновников и подрядчиков.В частности, на заседании рабочей группы, которое прошло в прокуратуре при участии подрядчиков и заказчиков работ, собравшиеся рассмотрели проблемы строительства поликлиник в Мелехово и Струнино, возведение Рпенского проезда, ДК в деревне Липна, а также сетей водоснабжения и водозабора в Меленковском районе.ИО прокурора 33-го региона Андрей Жугин предупредил руководителя компании «Мегаполис» (строит больницу в Струнино), что нарушение закона обернется малоприятными последствиями. Другие подробности дискуссии и её итоги не сообщаются.