6 декабря в прокуратуре Владимирской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности при реализации нацпроектов, на котором была озвучена

6 декабря в прокуратуре Владимирской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности при реализации нацпроектов, на котором была озвучена неутешительная статистика о нарушениях в этой сфере. За 2022 год в регионе выявлено свыше 1000 нарушений при реализации нацпроектов, внесено 323 представления, 255 лиц привлечены к административной ответственности. В суды направлены 267 исков, расследуются