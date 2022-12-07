Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение властей Латвии аннулировать лицензию телеканала Дождь (признан СМИ-иноагентом в России). Для Вашингтона и Брюсселя хороших русских не существует, отметил политик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение властей Латвии аннулировать лицензию телеканала "Дождь" (признан СМИ-иноагентом в России). Для Вашингтона и Брюсселя хороших русских не существует, отметил политик.Об этом важно помнить всем "скитальцам и предателям", которые удивляются нарушениям прав и свобод человека в Соединенных Штатах и Европе. Об этом спикер Госдумы написал в своем ."Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают. Западным государствам необходимо, чтобы перебежчики были бóльшими бандеровцами, чем сам Бандера", – подчеркнул Володин.По его словам, скитальцев ждет участь использованного материала – они станут ненужными. Это должны понимать те, кто совершил предательство по отношению к своей стране, родным и близким, заключил спикер.Ранее Володин об арестах на Западе покинувших Россию бизнесменов. Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который много лет назад предупреждал предпринимателей о таком развитии событий.Спикер ГД призвал крупный бизнес развивать свою страну – Россию. Предприниматели обязаны Родине, благодаря которой они смогли реализовать себя, заявил политик.