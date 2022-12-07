Сверстники забили парня до потери сознания.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту школьниками 13-летнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе СК.Вести его будет Кольчугинский следственный отдел. Статья - умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.По версии следствия, 6 декабря около здания Дома культуры «Россия» после уроков между подростками произошла драка. Один из участников конфликта госпитализирован в ОДКБ. Угрозы жизни нет. Следователь выясняет все обстоятельства ЧП. Ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики.Ранее редакция vlad.aif.ru сообщала, что в Юрьев-Польском шестеро сверстников юношу до потери сознания и сбежали, бросив мальчика в беспомощном состоянии.