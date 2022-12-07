Творческие гены не обошли наследника актерской династии стороной.

Творческие гены не обошли наследника актерской династии стороной.Многие говорят, что Андрей Удалов унаследовал от знаменитого деда не только внешние черты, но и талант. Сегодня 30-летний внук Андрея Миронова активно строит карьеру, снимается в кино и играет на сцене. А ведь в свое время он не хотел становиться актером и планировал выбрать свой жизненный путь.Андрей Удалов родился в семье Марии Мироновой – дочери народного артиста Андрея Миронова. Наследница знаменитого актера рано вышла замуж, влюбившись в бизнесмена Игоря Удалова, и родила ребенка уже в 19 лет. К сожалению, прославленного дедушку мальчик узнать не успел. Андрея Александровича не стало за пять лет до появления внука на свет.Несмотря на рождение малыша, брак оказался некрепким. Когда мальчику исполнилось семь лет, семья рухнула. К счастью, развод никак не повлиял на отношения отца и сына. Игорь Удалов продолжил активно участвовать в жизни наследника и всегда поддерживал с ним теплые отношения.Андрей рос в творческой атмосфере и с малых лет интересовался искусством. Однако связывать свою жизнь с актерством долгое время не планировал. После окончания школы он выбрал свой путь и поступил в МГУУ на кафедру социально-культурной деятельности. Миронова была неприятно удивлена выбором сына, но не стала его отговаривать. К счастью, вскоре все встало на свои места.Спустя год гены дали о себе знать, и Андрей осознал ошибку. Юноша бросил учебу в университете управления и стал студентом театрального института им. Щукина. После получения диплома актер начал играть на сцене Вахтанговского театра и активно сниматься. Сегодня в его творческой копилке более 10 киноролей. Многие называют Андрея копией знаменитого деда и пророчат ему успешную карьеру.В амурных делах Удалову тоже повезло. Он встретил любовь еще в студенческие годы и счастлив в личной жизни. Избранница актера, Ксения Панасис, окончила архитектурный институт и стала помощницей известного художника.Кроме того, у Андрея прекрасные отношения с семьей. Он продолжает общаться с отцом, обожает младшего братика Федора, который появился на свет три года назад, и дружит с отчимом. Четвертый муж Марии Мироновой не только носит то же имя, что и ее сын, но и является его ровесником.