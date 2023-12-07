На данный ученики и коллектив школы мучаются от холода и плесени.

Авдеев пообещал 86 млн рублей на капремонт школы №6 в Кольчугине. Информация об этом появилась на прямом эфире с губернатором области.На данный ученики и коллектив школы мучаются от холода и плесени. Хоть каждый год в образовательном учреждении и делается косметический ремонт, но этого недостаточно. Требуется капремонт фундамента – стены опустились настолько, что окна подошли к земле. Неудивительно, ведь здание было построено в 1936 году.Губернатор сказал, что закрытия школы не случится. В 2024 году средства всё же будут выделены.