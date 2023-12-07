«Билет в будущее» позволяет молодежи изучить интересующую профессию буквально изнутри.

Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» завершает очередной сезон. Во Владимирской области за 5 лет участие в нем приняли более 25 000 школьников.«Билет в будущее» реализуется в регионе в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» совместно с Фондом гуманитарных проектов. Его цель – помочь детям осознанно выбрать будущую профессию. С каждым годом «Билет в будущее» расширяет не только свою географию, но и количество партнеров.— Участие крупных производственных предприятий в проекте позволяет нашей молодежи получить реальный опыт и представление о карьерных перспективах, изучить интересующую профессию буквально изнутри», – прокомментировали в Министерстве образования и молодежной политики Владимирской области.Региональная команда проекта работает над тем, чтобы предоставить школьникам весь спектр возможностей, предусмотренных проектом и познакомить их с миром современных и востребованных специальностей, на практике попробовать свои силы в различных профессиях.— Билет в будущее» помогает школьникам изучить различные профессии, их требования и возможности, чтобы принять осознанное решение о своем будущем. Федеральный оператор – Фонд гуманитарных проектов идет в ногу со временем и внедряет новые, интересные форматы профориентационной работы с подростками. Цифровой платформой проекта с современными и доступными инструментами, онлайн мероприятиями, виртуальными экскурсиями, тестами и диагностиками активно пользуются педагоги, дети и, немаловажно, родители. Отзывы школьников,родителей и педагогов подтверждают, что «Билет в будущее» помогает подросткам определиться и выбрать свой профессиональный путь. Проект действительно популярен и востребован, с каждым годом к нему присоединяется всё больше образовательных организаций, школьников, площадок проведения профессиональных проб и предприятий-партнеров, – рассказала Ксения Зоткина, региональный оператор проекта «Билет в будущее».Для педагогов участие в проекте это возможность успешно проявить себя в качестве педагога-навигатора и помочь школьникам выбрать свой профессиональный маршрут.— Я первый год работаю в проекте и для меня это новый и очень интересный опыт!Профориентационный проект «Билет в будущее» и курс «Россия-мои горизонты» очень актуальны и помогают ориентироваться школьникам в мире профессий, дают возможность пробовать себя в той или иной профессиональной сфере. Отличным инструментом для профориентации является Конструктор будущего, в нём можно выставлять различные параметры и по итогу получить прекрасные материалы для уроков. Хочу особенно отметить, что в проекте «Билет в будущее» оченьмного разнообразных профориентационных материалов: есть что выбрать, в чем разобраться и реализовать, – поделилась Марина Еременко педагог-навигатор, школы № 2 г. ВязникиВсероссийский проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» действует с 2018 года в 89 регионах страны и г. Байконуре в рамках нацпроекта «Образование, который реализуется по поручению Президента. С начала проекта в мероприятиях «Билет в будущее» приняли участие более 3,8 миллионов школьников и более 60 000 педагогов вошли в пул навигаторов проекта. В сентябре 2023 года на базе проекта «Билета в будущее» во всех российских школах действует единая модель профориентации обучающихся – профориентационный минимум (Профминимум) для школьников 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. Всешкольники России каждый четверг учебного года будут принимать участие в профориентационном курсе занятий «Россия – мои горизонты», являющимся одним из направлений профориентационного минимума (внеурочная деятельность). Цифровая платформа проекта: bvbinfo.ru.Региональный оператор проекта – Владимирский институт развития образования им Л.И.Новиковой.