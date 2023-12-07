Мужчина жил вместе с мамой и несовершеннолетней сестрой. Он избивал их руками, ногами, посторонними предметами. Также тиран нападал с ножом на фельдшера, который попытался выяснить, как

Мужчина жил вместе с мамой и несовершеннолетней сестрой. Он избивал их руками, ногами, посторонними предметами. Также тиран нападал с ножом на фельдшера, который попытался выяснить, как домочадцы получили травмы. Теперь агрессор отправится в колонию, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что в начале этого года мужчина не менее двух раз сильно избил девочку. Один раз