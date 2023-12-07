Против работников больницы в Петушинском районе возбудили второе уголовное дело. Они обвиняются в незаконной продаже служебного УАЗика и получении крупной взятки.

В отношении заведующего автохозяйством и работника гаража Петушинской райбольницы возбудили уже второе уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Владимирской области.Ранее работники медучреждения обвинялись в растрате средств после незаконной продажи служебного автомобиля. Теперь они стали подозреваемыми по делу о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Оба дела в ближайшее время будут соединены в одно производство. Заведующий автохозяйства заключен под стражу.По предварительным данным, с января 2022 по октябрь 2023 молодые люди получали от предпринимателя, который занимался поставкой автозапчастей, ремонтом и обслуживанием служебного транспорта больницы, по 20% от общей суммы, выплаченной предпринимателю по контракту самим учреждением. Он перечислил более 700 тысяч рублей на банковские счета фигурантов, которые они тратили на личные нужды. За это они обеспечивали ему согласование документов, беспрепятственную приемку работ и содействие в их оперативной оплате.