Экстремальные морозы и гололедица: чего еще ждать жителям Владимирской области от погоды в...

Экстремальные морозы и гололедица: чего еще ждать жителям Владимирской области от погоды в ближайшие дни?По словам руководителя Росгидрометцентра — Романа Вильфанда, до 60% территории России в ближайшее время накроют области с аномально низкими температурами. Владимирская область — не исключение.В Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается погода преимущественно без осадков, под влиянием атмосферного фронта днем кое-где пройдет небольшой, местами умеренный снег.8 декабря во Владимире (и во Владимирской области) утром будет очень холодно: - 21°C. Солнце порадует своим кратковременным появлением.Днём температура станет чуть мягче, прогнозируется -18°C.Атмосферное давление начнет падать: с 768 до 764 мм ртутного столба. Ветер ожидается — восточный, до 3-4 метров в секунду.К вечеру температура опустится до -20°C.Что касается выходных, то по информации Гидрометцентра России, 9-10 декабря во Владимирской области под влиянием атмосферного фронта южного циклона усилится ветер, а также прогнозируются метели, на дорогах возможны снежные заносы.Экстремальные морозы должны уйти к 11 декабря (в начале следующей недели). Во Владимирскую область вернется более мягкая декабрьская погода.Народный прогноз погоды, приметы на 8 декабря:"Если в этот день кругом лежали сугробы, наши предки были уверены, что летом и осенью всего будет вдоволь: и пшеницы, и овощей, и фруктов";"Если на Клима Холодного петухи начинали голосить с раннего утра – считалось, что это к оттепели";"Если идет снег, то лето 2024 точно будет дождливым".Фото: pxfuel.com