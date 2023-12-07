Об этом Александр Авдеев рассказал во время своей прямой линии.

Губернатор Владимирской области проведёт встречи с семьями бойцов в СВО. Об этом Александр Авдеев рассказал во время своей прямой линии.По словам главы города, такие встречи проводились и до этого момента. Авдеев выслушивал жён и родственников военнослужащих, чтобы любым образом помочь.Если у кого-то есть вопросы, касающиеся проблем участников СВО, то можно прийти в специализированный центр помощи семьям военнослужащих. Такие организации есть в каждом районе на базе центров социальной защиты.