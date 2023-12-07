Ремонта ДК Молодежи по адресу улица Мира, 55 владимирцам придется подождать. На прямой линии губернатор области заявил, что правительство поможет с финансированием, когда город предоставит

Ремонта ДК Молодежи по адресу улица Мира, 55 владимирцам придется подождать. На прямой линии губернатор области заявил, что правительство поможет с финансированием, когда город предоставит проект и смету. Александр Авдеев рассказал, что затраты ожидаются приличные. Однако ремонту быть. Конкретных сроков пока нет. Кроме того, область планирует помочь ДК поселку фабрики имени Войкова. Там протекает крыша,