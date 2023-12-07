«ИнтерСтрой Плюс» – одна из трех компаний Игоря Другова, та самая, которая строила многоэтажку по адресу ул. Верхняя Дуброва, 32-В. Сегодня, 7 декабря, спустя 1,5 года удалось добиться

«ИнтерСтрой Плюс» – одна из трех компаний Игоря Другова, та самая, которая строила многоэтажку по адресу ул. Верхняя Дуброва, 32-В. Сегодня, 7 декабря, спустя 1,5 года удалось добиться признания компании банкротом. Напомним, свое жилье дольщики должны были получить еще в 2020 году. Тем не менее, до сих пор никто из них ключи не получил. Строительные работы