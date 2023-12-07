Ремонт моста через реку Илевна на автодороге «Владимир – Муром» – Зарослово» завершен. На мостовом переходе и подходах к нему отремонтировали выравнивающий и верхний слои покрытия,

Ремонт моста через реку Илевна на автодороге «Владимир – Муром» – Зарослово» завершен. На мостовом переходе и подходах к нему отремонтировали выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепили обочины, установили барьерное ограждение и дорожные знаки, обустроили систему водоотвода и очистные сооружения, сообщили в пресс-службе областного минтранса. Ранее было известно, что общая протяженность моста составила чуть более