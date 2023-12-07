На автотрассе М-7 во Владимирской области после серьезного ДТП проводилось деблокирование...

На автотрассе М-7 во Владимирской области после серьезного ДТП проводилось деблокирование пострадавшего.Как стало известно, столкновение 2-х транспортных средств произошло накануне — 6 декабря на 142-м км трассы М-7, в Петушинском районе.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области уточняет, что сообщение об аварии поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления в 12:38. На место тут же выехали спасатели и Скорая помощь.Выяснилось, что действительно произошло серьезное ДТП. Пострадал один человек.Сотрудники МЧС России проводили деблокирование пострадавшего из автомобиля.Сообщается, что всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие от МЧС - 7 человек и 2 единицы техники.Что стало причиной ДТП - к этому часу неизвестно.Помните: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области