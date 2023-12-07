Почта России выпустила юбилейный конверт к 175-летию Владимирского академического театра...

Почта России выпустила юбилейный конверт к 175-летию Владимирского академического театра драмы.Тираж - 250 тысяч экземпляров. Автор фото на конверте - Пётр Соколов. Даже был изготовлен специальный почтовый штемпель с переводной календарной датой - это штамп, который используется в первый день гашения почтовых марок.Понятие узкоспециальное, но филателисты и люди, которые собирают марки, точно оценят его уникальность.Такой штамп обычно содержит изображение, которое символизирует важное событие. В данном случае - юбилей драмтеатра.Торжественная церемония гашения конверта состоится 14 декабря в Доме дружбы.