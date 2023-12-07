Пострадавшая во владимирском троллейбусе женщина находится в тяжелом состоянии. Сегодня сотрудники...

Пострадавшая во владимирском троллейбусе женщина находится в тяжелом состоянии.Сегодня сотрудники прокуратуры города Владимира и инспекторы ГИБДД начали проверку технического состояния троллейбусов во Владимире. Причиной стало чп на первом маршруте, которое произошло 5 декабря.Женщина во время движения троллейбуса провалилась в технический люк и сильно травмировала ногу.Сотрудники прокуратуры намерены проверить техническое состояния всего подвижного состава муниципальной компании "Владимирпассажиртранс". Сегодня осмотрели троллейбусы 10 маршрута. Одно из обнаруженных нарушений: отсутствие огнетушителей. Их в салоне должно быть два. Но в некоторых машинах не оказалось ни одного, а те, которые были - не заправлены. Пострадавшая, женщина 65-го года рождения сейчас проходит лечение в городской больнице Скорой помощи. Нам удалось связаться с её дочерью.Александра Родионова, дочь пострадавшей:- Мама переведена из реанимации и находится в отделении. Состояние тяжелое, но стабильное. 6 декабря в 18.30 я связалась с Владпассажиртрансом, общалась с юристом. Больше никаких встреч, тем более извинений не было. Считаю, что в этом виноваты руководство компании, люди следящие за состоянием транспорта и допустившие такой троллейбус на маршрут. Такого не должно происходить и не должны страдать люди!