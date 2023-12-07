По итогам 2023 года продажи розничных кредитов в России вырастут на 57%, превысив 16 трлн рублей (без учета POS-кредитования).

По итогам 2023 года продажи розничных кредитов в России вырастут на 57%, превысив 16 трлн рублей (без учета POS-кредитования). Однако уже в четвертом квартале рынок кредитования физлиц замедлится: выдачи сократятся на 16% по отношению к третьему. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ этот тренд продолжится в дальнейшем. Такой прогноз на 14-ом Инвестиционном Форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Новые требования регулятора изменили спрос заемщиков на кредиты с сентября. На фоне его ужесточений (роста ключевой ставки и ограничений на выдачу кредитов физлицам) в четвертом квартале произошло «охлаждение» рынка. По прогнозам банка, выдачи превысят 4,1 трлн рублей: это на 21% выше, чем в четвертом квартале 2022 года, но на 16% ниже, чем в третьем квартале нынешнего.«Драйвером роста рынка в 2023 году становятся ипотека и автокредиты, объем продаж которых достигнет 9,3 трлн рублей в сравнении с 6,8 трлн по кредитам наличными. Однако рекордные показатели сформированы во многом за первые три квартала. Повышение ключевой ставки и введенные Банком России ограничения уже отразились на продажах в конце года, предвосхитив «зимний» период розничного кредитования. В следующем году рынок ожидает стагнация, поскольку ключевая ставка будет близка к текущему уровню большую часть года. Надеемся, что регулятор сможет выполнить необходимые таргеты по инфляции, что поможет банкам вернуться к фазе роста кредитного рынка и развитию программ рефинансирования», – подчеркнул Георгий Горшков.В рамках ипотеки в этом году банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей. Этот показатель более чем наполовину превысит результат 2022 года. В четвертом квартале рост ставок и меры ЦБ по «охлаждению» рынка сократили спрос заемщиков на 10% по сравнению с третьим. В 2024 году уровень продаж ипотеки в России достигнет 5,2 трлн рублей (с учетом завершения госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года.В автокредитовании аналитики ожидают роста продаж рынка примерно до 1,6 трлн рублей. Этот результат более чем в два раза превысит показатель по итогам 2022 года. Рынок смогли поддержать расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, а также увеличение числа субсидированных программ. В 2024 году рост автокредитования продолжится, основными факторами будут выступать восстановление рынка продаж новых машин до докризисного уровня.В части потребительского кредитования до конца года спрос на необеспеченные кредиты продолжит снижаться в связи с мерами ЦБ по охлаждению рынка и изменением ценовых параметров после увеличения ключевой ставки. Их влияние также приведет к уменьшению среднего чека по кредитам.Справка14-й Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума – выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума – представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG