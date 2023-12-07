Во Владимире ребёнок-инвалид получил техническое средство реабилитации только после вмешательства правоохранителей.

Во Владимире ребёнок-инвалид получил техническое средство реабилитации только после вмешательства правоохранителей. Об этом рассказала региональной прокуратуры.С жалобой в ведомство обратилась мама несовершеннолетнего, которая поведала, что её сыну нужен ортез нижних конечностей. Дама подавала заявление в областное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ, но безрезультатно.«По результатам проверки прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об обязании Отделения Фонда устранить допущенные нарушения», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.Суд встал на сторону ребёнка. Несовершеннолетний гражданин уже получил необходимое приспособление.