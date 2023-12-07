В районе улицы Топоркова и Промышленного проезда Александрова образовалась незаконная свалка.

В районе улицы Топоркова и Промышленного проезда Александрова образовалась незаконная свалка. На площади около тысячи квадратных метров лежит бытовой и строительный мусор, а также набросаны порубочные остатки. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В адрес главы администрации Александровского района было внесено представление об устранении нарушений, однако свалку никто не убрал. Тогда прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования. Местные власти обязали разработать проект и провести рекультивацию земель под несанкционированной свалкой отходов.«Исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.