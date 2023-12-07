Прокуратура Владимирской области в суде добилась защиты прав обманутых дольщиков. Напомним,...

Прокуратура Владимирской области в суде добилась защиты прав обманутых дольщиков.Напомним, застройщиком, руководителем которого является Юрий Другов, заключены 372 договора участия на строительство многоквартирного жилого дома № 30 по улице Производственной в городе Владимире, входящего в ЖК «Дуброва Парк».«В нарушение требований закона обществом не исполнены принятые на себя обязательства завершить строительство в 4 квартале 2020 года и передать квартиры почти тысяче дольщиков, сроки сдачи неоднократно продлевались, все монтажные работы прекращены с декабря 2022 года, а сам дом включен в Единый федеральный реестр проблемных объектов строительства. По мерам прокурорского реагирования виновное лицо привлекалось к установленной законом ответственности...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Вступив в дело о банкротстве ООО «ИнтерСтрой Плюс», прокуратура области во взаимодействии с региональным Правительством представила доказательства неплатежеспособности застройщика, отсутствия оборотных средств, источников их получения и возможности возобновить достройку здания.«Позиция прокурора о необходимости банкротства общества, после которого законом предусмотрен запуск механизмов восстановления прав обманутых дольщиков, признана судом обоснованной...» - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Решением Арбитражного суда Владимирской области от 7 декабря 2023 года удовлетворены требования о признании ООО «ИнтерСтрой Плюс» банкротом и открытии конкурсного производства.Уточняется, что судебный акт в законную силу ещё не вступил.Фото: pxfuel.com