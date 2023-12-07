Большинство (65%) россиян ждут рост российского рынка в следующем году.

Большинство (65%) россиян ждут рост российского рынка в следующем году. Самыми привлекательными отраслями для вложений, помимо нефтегаза, называют технологии и энергетику, а из инновационных — предпочли бы инвестировать в создание лекарства от старости. Среди рынков дружественных стран респонденты выделяют Китай, ОАЭ и Индию, а среди альтернативных валют — юань. Таковы результаты опроса* об отношении россиян, проведенного брокером ВТБ Мои Инвестиции к Инвестиционному форуму «Россия зовет!»Согласно результатам исследования, россияне верят в российский фондовый рынок. Так, 51% респондентов считают, что в 2024 году рынок ждет постепенный рост. Еще 14% уверены, что он вырастет сильно. 35% полагают, что котировки уже восстановились и находятся на высоких уровнях.«Мы видим, что подавляющее большинство россиян верят в российский фондовый рынок и считают, что он принесет хорошую доходность в 2024 году. Это говорит о потенциале роста числа частных инвесторов и объема вложенных средств в следующем году. Прогнозируемый приток средств инвесторов на рынок позволяет рассчитывать на успешные IPO возрастающего числа компаний», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.Отвечая на вопрос о наиболее привлекательных отраслях для инвестиций в 2024 году (можно было давать более одного варианта ответа), 37% отдали предпочтение нефтегазовым компаниям (на Северном Кавказе — 45%), 33% — технологическим, 21% — энергетике, 19% — компаниям из сферы финансов, 17% — машиностроению, 15% — медицинским и фармацевтическим компаниям. Интересно, что распределение отраслей-фаворитов на следующий год отличается от результатов этой осени (осенью наибольшей популярностью для вложений пользовалась финансовая отрасль). По мнению аналитиков, изменение предпочтений может быть связано с ростом ключевой ставки и ожиданиями замедления темпов кредитования банками.Если бы была возможность инвестировать в инновационные проекты (можно было давать более одного варианта ответа), 27% вложили бы средства в производство «лекарства от старости» (в Южном федеральном округе — 35%, на Урале — 20%). В «умное земледелие» (цифровые разработки для агропрома) гипотетически готовы инвестировать 24%, в развитие виртуальной реальности — 17%, в компьютер на основе ДНК — 13%, в создание «вечного двигателя» — 11%, а 7% предпочли бы инвестировать в колонизацию других планет.Вкладывать в инфраструктурные проекты (строительство мостов, дорог и других объектов) готовы 44% россиян. Четверть опрошенных готовы делать это на срок 1-3 года, 14% — на 3-5 лет, 4% - на 5-7 лет, 1% — более чем на 7 лет.Также опрос показал, что россияне с оптимизмом смотрят на инвестиции в финансовые рынки дружественных стран. Наиболее интересными для вложений (можно было давать более одного варианта ответа) считают Китай (36%), (на Дальнем Востоке — 48%, в Сибири — 33%). На втором месте — ОАЭ (14%) (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Эмираты назвали 20%, на Северном Кавказе — 7%). Тройку «призеров» замыкает Индия (11% опрошенных). 9% отметили Турцию, 7% — страны СНГ, 4% — Южную Америку. При этом 17% опрошенных заявили, что их интересуют инвестиции только в российский рынок.Наиболее привлекательной альтернативной валютой (кроме доллара и евро) остается юань. Его выбрали 38% опрошенных. 8% назвали дирхам ОАЭ, 5% — турецкую лиру, 4% — индийскую рупию. 3% считают хорошей альтернативой доллару и евро валюты стран СНГ (казахстанский тенге, армянский драм, узбекский сум). При этом больше половины опрошенных (55%) заявили, что хранят деньги только в рублях (в Сибири — 64%, на Дальнем Востоке — 45%).«Результаты исследования наглядно показывают, как меняется баланс в мировой экономике, какие изменения происходят в валютной экспозиции. Мы видим рост интереса к юаню, в первую очередь как к средству валютной диверсификации портфеля инвесторов», — подчеркнул спикер.Также, согласно проведенному исследованию, респонденты подходят к инвестициям грамотно, для них важно получать хорошую доходность при приемлемом уровне риска. Так, по 16% опрошенных готовы инвестировать при доходности 12-15% и 15-25% годовых с минимальным и среднем уровнем риска соответственно. На доходность выше 25% при высоком и очень высоком риске готовы только 7% россиян. При этом 8% опрошенных вообще не готовы рисковать и согласны на доходность до 12% годовых при минимальном риске.Результаты опроса показали, что большинство россиян интересуются новыми технологиями в сфере финансов. Лучше всего знают про цифровой рубль – о нем слышали 54% респондентов (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 65%, в Приволжском федеральном округе — 49%). О голосовых помощниках и чат-ботах осведомлены 40%. Об инвестиционных роботах-советниках знают 14%, а о цифровых финансовых активах — 13%. Не интересуются темой современных разработок в области финансовых технологий 30% опрошенных.*Опрос проведен Группой ВТБ 27 –30 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.