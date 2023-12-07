На своей прямой линии Александр Авдеев рассказал, как город готовится к празднику.

С 24 декабря Суздаль – «Новогодняя столица России». На своей прямой линии Александр Авдеев рассказал, как город готовится к празднику.В день старта проекта в Суздале пройдёт ледовое шоу фигуристки Ирины Слуцкой. В новогодние каникулы оно будет проходить пару раз в день в исторической части города. В сквере у «Сокола» зальют каток и обновят ярмарку.Кроме того, власти установят большую ёлку и световой шатёр. Также ёлочки поставят в жилых микрорайонах. У городского ДК будет малая сцена для детских интерактивных программ. Здесь же появится трёхскатная горка.По обещаниям Алисы Бирюковой, Новый год в Суздале пройдёт незабываемо, праздничная программа пройдёт до трёх часов ночи. А 7 января «Новогодняя столица России» подойдёт к концу.