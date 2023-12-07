Об этом сообщил губернатор на прямой линии в эфире одного из государственных областных телеканалов. Несмотря на то, что у застройщика есть юридические обязательства, строить школу он не

Об этом сообщил губернатор на прямой линии в эфире одного из государственных областных телеканалов. Несмотря на то, что у застройщика есть юридические обязательства, строить школу он не хочет. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Встречался с застройщиком. Он посчитал, что не должен её строить. Город подал претензию, чтобы строительство было начато. Иначе имущество застройщика, которое находится