Следственный комитет по Владимирской области рассказал о самых громких расследованиях уходящего...

Следственный комитет по Владимирской области рассказал о самых громких расследованиях уходящего года.Региональное управление Следкома подводит итоги года. Какие громкие дела получили завершение в 2023-ем, расскажет Полина Лаптева.- Я не знаю, о чём вы вообще.Это кадры оперативной съёмки Управления ФСБ. На них бывший вице-губернатор области Григорий Вишневский задержан с поличным за взятку в 400 тысяч рублей. Сразу после ужина в элитном ресторане в центре Владимира. Вот сама папка с деньгам. Всего Вишневский обвинялся в 3 эпизодах со взяткам. Еще 150 тысяч рублей он получил от директора спорткомплекса Торпедо за личную протекцию и 80 тысяч от подрядчика, построившего дом с лишними этажами в Коммунаре. Еще один случай - обычное мошенничество. Представитель коммерческой фирмы сдал Вишневскому 150 тысяч на благотворительность- в кавычках. В итоге высокопоставленный чиновник приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима. Плюс штраф - 7 миллионов рублей. Сам Вишневский, к слову, свою вину так и не признал.Григорий Вишневский, бывший вице губернатор Владимирской области:- Судебное решение предвзятое, продиктованное безусловно матрицей обвинения, которое было заложено.За мошенничество в особо крупном размере в колонию строгого режима попал экс - директор департамента имущества Павел Панфилов. Он получил от предпринимателей взяток на 13 миллионов рублей. Опять же за победу на электронных аукционах.Еще один экс-заместитель губернатора Романа Годунин и бывший гендиректор госкомпании ДСУ- 3 Роман Головин приговорены к штрафам.Екатерина Стегней, старший следователь следственного отдела по Ленинскому району города Владимира:- Головин Роман Витальевич уволил 4 заместителей генерального директора организации и заключил с ними соглашения о расторжении трудовых договоров, на основании которых заместителям были выплачены крупные денежные пособия, на общую сумму более 2 млн рублей, так называемые "золотые парашюты".В 2020-ом при проведении торгов на строительство Рпенского проезда, Годунин обеспечил победу госпредприятию ДСУ-3. С конкурентом, компанией из Санкт-Петербурга был заключен договор субподряда. Всего за минувший год сотрудники регионального управления Следкома расследовали 89 преступлений коррупционной направленности, из них 62-ва особо тяжкие.В управлении подчеркивают, важен не только сбор доказательств, но и вопросы возмещения ущерба, причиненного государству.Евгения Горина, старший помощник следственного управления СК России по Владимирской области:- Следователи очень подробно выясняют имущественное положение обвиняемого, членов его семьи, каковы источники его дохода На какие источники он приобрел имущество. Только за 10 месяцев текущего года следователи наложили арест по 15 уголовным делам о коррупции на сумму более 10, 5 млн рублей.По самым сложным уголовным делам привлечь к ответственности взяточников удается благодаря слаженной работе всего правоохранительного блока. И оперативному взаимодействию региональных Управлений ФСБ и МВД.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, Вести Владимир.